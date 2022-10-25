Hatay'da lunaparkta çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yangın çıkan lunaparkta hasar oluştu.



Narlıca Mahallesi'ndeki lunaparkın gişe bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, oyun aletlerine de sıçrayan alevleri söndürdü.



Lunaparkta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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