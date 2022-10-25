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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

AA

Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular, antrenmanda yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular ise dar alan çalışması üzerinde durdu.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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