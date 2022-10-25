Hatay'da maça giderken trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişi defnedildi

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HATAY (AA) - Antakya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Yeni Hatay Stadı'nda dün oynanan Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçını izlemeye giderken motosikletlerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Can Balsever'in (13) cenazesi Avsuyu, Duran Tüylek'in (28) cenazesi Sofular mahallesindeki evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Balsever'in ve Duran'ın cenazeleri mahallelerindeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenlerine, Balsever ve Duran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatayspor Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Rahmi Vardı, Hatayspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hilmi Bugüner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vardı, cenazede töreninde, hayatını kaybeden taraftarlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Stadyum kavşağında tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirmiş, polis tır sürücüsünü gözaltına almıştı.

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