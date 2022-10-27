Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili, İskenderun yolu üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.O.S. emniyete götürüldü.

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