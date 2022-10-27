Hatay'da 200 litre sahte içki ile 109 kök kenevir ele geçirildi

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HATAY (AA) - Yayladağı ilçesinde 200 litre sahte içki ile 109 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turfanda Mahallesi'nde bir adreste sahte içki üretimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

İkamete baskın yapan ekipler, 200 litre sahte içki ile 109 kök kenevir ele geçirdi.



Ev sahibi gözaltına alındı.



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