Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine C.C'nin ev ve iş yerinde narkotik köpekleri "Kobra" ve "Volta" ile arama yaptı.

Adreslerde, 3 kilo 925 gram esrar, 40 litre sahte içki, 8 şişe gümrük kaçağı içki, av tüfeği, tabanca ve bunlara ait fişek ile mermi ele geçirildi.

Ekipler, C.C'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.