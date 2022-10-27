Arsuz'da uyuşturucu ticaretinden aranan bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden aranan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adrese operasyon düzenleyen polis, A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi.



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