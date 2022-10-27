Hatay'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kuruma ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve H.Y'yi Gültepe Mahallesi'nde atıl durumdaki hastane binasına ait elektrik kablolarını kestikleri sırada suçüstü yakaladı.

Ekipler, 30 metre çalıntı kablo ile kabloyu kesmekte kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



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