İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - İskenderun Körfezi'nde 11 Mart'ta fırtına nedeniyle karaya oturan Gabon bayraklı "Moraz" isimli yük gemisinin su alan makine dairesinde yürütülen kaynak ve su tahliye işlemleri tamamlandı.

Yüzer duruma getirilen gemi, hazırlıklarının ardından İzmir Aliağa'ya götürülecek.

İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle 11 Mart'ta çapasını kırılan gemi, sürüklenerek özel bir limanda karaya oturmuş, gemiyi kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.