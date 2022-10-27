Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasında, bordo-beyazlı ekibin, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptığı kaydedildi.

Basına kapalı antrenmanda futbolcuların, ısınmanın ardından kuvvet ve taktik çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Futbolcuların antrenman öncesi, teknik direktör Volkan Demirel'in doğum gününü kutladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kevin Soni ve Christian Atsu'nun sakatlıkları nedeniyle MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

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