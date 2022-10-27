Samandağ'da balıkçılıkla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

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HATAY (AA) - Samandağ ilçesinde, balık avcılığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı, Tekebaşı Mahallesi'nde, balıkçılara yönelik toplantı yaptı.

Balık ölümlerinin nedenleriyle ilgili de bilgi veren Sakallı, katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantıya, İlçe Tarım Müdürü Öner Sertkol, Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Murat Bolat, Tekebaşı Mahalle Muhtarı İsmail Özçelik, AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir ve amatör balıkçılar katıldı.



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