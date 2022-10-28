Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, mesajında, cumhuriyetin ilanının 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki milletin mücadelesiyle kurulduğunu kaydeden Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliğiyle çalışmak, bu cennet misali ülkemizi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz olduğu gibi aynı zamanda en asli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hataylı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."



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