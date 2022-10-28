KKTC'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Hatay'da defnedildi

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HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde toprağa verildi.



Lefkoşa-Güzelyurt kara yolunda 25 Ekim'de karşıya geçmek isterken motosikletin çarpması nedeniyle yaşamını yitiren Musa Baytar'ın (22) cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Samandağ ilçesine götürülen naaş, cenaze namazının ardından Yenimahalle Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Baytar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da katıldı.



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