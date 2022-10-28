Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasında, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı. Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, hava yoluyla Ankara'ya hareket edecek.

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