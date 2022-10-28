Samandağ'da evde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Atatürk Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



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