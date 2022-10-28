Aladağ ve Dörtyol'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesi ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Soydan, kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan törende Cebeci, katılımcıların bayramını kutladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de Atatürk Alanı'ndaki anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Aydın Ergün ve Dörtyol Belediye Başkan Vekili Cengiz İnan da katıldı.



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