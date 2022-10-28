Hatay’da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) – Hatay’ın Antakya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İstiklal Caddesi'ndeki bir restoranın baca bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bacada hasar oluşturan yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

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