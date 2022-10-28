Hatay ve Mersin'de fener alayı düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ve Mersin'in Gülnar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Dörtyol'da Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, İnönü Caddesi'ne kadar yürüdü.

Kaymakam Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fener alayını silah arkadaşları ve tüm şehitlere minnet duygularını belirtmek üzere düzenlediklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 99. yılını coşku ile kutlayacağız. Yürüyüşümüze iştirak eden, destek veren tüm Dörtyollulara teşekkür ediyorum. " dedi.

Konuşmasından sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

- Fener alayından sonra havai fişek gösterisi yapıldı

Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önünde toplananlar ellerinde Türk bayrakları ile Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesince düzenlenen fener alayına katıldı.

Fener alayının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, fener alayına katılanlara teşekkür etti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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