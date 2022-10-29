Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hatayspor, çıkışını sürdürmek için Ankara ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ve Simon Falette de maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Hatayspor, hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, 15. sırada yer alıyor.

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