Hatayspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı idmanda futbolcular, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.

MKE Ankaragücü maçı öncesi kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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