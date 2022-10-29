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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Hatay'da 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yolcu minibüsü, kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi Kırıkhan-Hassa kara yolunda, M.P'nin kullandığı 31 M 3610 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, C.B'nin idaresindeki 31 RT 949 plakalı kamyonet ile A.A'nın kullandığı 31 NAA 75 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyonet ve motosiklet sürücüsü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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