Hatay'da 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yolcu minibüsü, kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi Kırıkhan-Hassa kara yolunda, M.P'nin kullandığı 31 M 3610 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, C.B'nin idaresindeki 31 RT 949 plakalı kamyonet ile A.A'nın kullandığı 31 NAA 75 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyonet ve motosiklet sürücüsü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

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