Hatay'da zeytinlik ve kamışlık alanda yangın çıktı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve kamışlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mağaracık Kum Tepe mevkisindeki zeytinlik ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin yangın söndürme çalışmalarına, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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