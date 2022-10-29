Hatay'da zeytinlik ve kamışlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki zeytinlik ve kamışlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mağaracık Mahallesi'nin Kum Tepe mevkisindeki zeytinlik ve kamışlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, gece boyunca sürdü.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

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