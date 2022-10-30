Hatay'da otomobilin çarptığı tarım aracındaki karı koca öldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin çarptığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracındaki karı koca hayatını kaybetti.

A.B'nin kullandığı 31 ACT 819 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya kara yolunda Sabit Uzel'in (55) kullandığı tarım aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Uzel ile yanındaki eşi Leyla Uzel'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B, ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

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