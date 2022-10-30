Yayladağı'nda "Şifa Niyetine" gösterisi sahnelendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladığı ilçesinde, oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahnelediği "Şifa Niyetine" gösterisi izleyiciyle buluştu.

Yayladağı Belediyesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Erkekli ile Diker, "Şifa Niyetine" gösterisini sahneledi.

Erkekli'nin paylaştığı hikayelere Diker de seslendirdiği türkülerle eşlik etti.

Gösteriyi, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Garnizon Komutanı Yarbay Umut Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Can Kara, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve vatandaşlar izledi.

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