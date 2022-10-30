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Salon: Antakya

Hakemler: Zafer Yılmaz, Samet Tekin, Almina Kocabaş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 4, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 5, Büşra Akgün, Şelale Kepenç, Prints 2, Tuğçe Canıtez 3, Gizem Başaran Turan 8, Prince 5, Gatling 23

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 5, Pelin Derya Bilgiç 13, Stevens 17, Coates 9, Meltem Yıldızhan 6, Merve Uygül 2, Miray Balotu 2, Arifecan Vardar, Berna Şahin, Simge Tokmak, Devran Tanaçan, Nacickaite 24

1. Periyot: 7-25

Devre: 32-39

3. Periyot: 41-63

5 faulle çıkan: 26.28 Ayşe Cora (Hatay Büyükşehir Belediyespor)





HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-57 yendi.

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