Hatay'daki trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin, "patpat" diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.

Sabit ve eşi Leyla Uzel'in cenazeleri, Samandağ Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kuşalanı Mahallesi'ndeki namazın ardından çiftin cenazeleri, Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir de katıldı.

Yeşilköy Mahallesi Samandağ-Antakya kara yolunda dün, A.B'nin kullandığı 31 ACT 819 plakalı otomobilin çarptığı tarım aracındaki Sabit (55) ve Leyla Uzel (50) yaşamını yitirmişti.

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