Hatay’da AK Parti ve CHP il başkanlıkları, hastane projesi için toplantı yaptı

HATAY (AA) - Hatay'da AK Parti ve CHP'nin il başkanlıkları, Defne ilçesine yapılması planlanan hastanenin yer tahsisine yönelik ortak basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, partisinin Defne ilçesindeki çay bahçesinde organize ettiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı yatırım programına alınan 200 yataklı Defne Devlet Hastanesi projesinin yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Hastanenin, ilçe merkezine yakın noktada yapılmasının vatandaşlar için yararlı olacağını belirten Yeşildal, şöyle konuştu:

"Defne Belediye'mizce hastane yeri için 7 farklı nokta önerilmiş. Bunlar çevre yolu üzerinde kalan, ilçe merkezine 15-20 kilometre mesafedeki bölgeler. Önerimiz, Turunçlu'daki Hatay Büyükşehir Belediyesine ait arıtma tesisi, hayvan barınağı ve hobi bahçelerinin olduğu alan. Belediyemizi de zarara uğratmadan, 106 dönüme tekabül eden bu alandan minimum 35-40 dönem tahsis edilirse eş değerinde araziyi Büyükşehir Belediyesine tahsis etmeye açığız. Bu alan, yapılacak teknik analizlerde hastane yapımına uygun çıkarsa projenin buraya yapılması daha iyi olacaktır."

CHP İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar da toplantının örnek olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin kısa zamanda tamamlanması gerektiğini dile getiren Parlar, "Hastanenin proje ve yer tahsisi konusunda çok iyi düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor. Hastanenin yapıldıktan sonra başka yere taşınması mümkün değil. Projenin merkeze yakın ve ulaşımı kolay olması, otopark sorunun olmaması çok önemli. Bu kararın, ortak akılla veriliyor olması da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Defne Belediyesi Başkanı İbrahim Güzel ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da katıldı.

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