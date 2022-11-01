Hatay'da eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe veren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 4'üncü katından yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.H. (37) henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu sırada evini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından polis ekiplerince anne ve 3 çocuğu kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, A.H. gözaltına alındı.

Tedbir amacıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.









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