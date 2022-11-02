Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'da üst aramalarında ve poşetlerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki asayiş uygulamalarında şüphe üzerine İ.K, M.BK. ve M.F.K'yı durdurdu.
Üst aramalarında ve yanlarındaki poşetlerde 97,03 gram sentetik uyuşturucu ve 51,65 gram esrar ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.