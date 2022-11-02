DEVA Partisi Hatay İl Başkanı Sabit Coşkun, görevden alındığını açıkladı

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HATAY (AA) - DEVA Partisi Hatay İl Başkanı Sabit Coşkun, partideki görevinden alındığını duyurdu.

Coşkun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinin, genel merkezin kararıyla sona erdiğini açıkladı.

Görev süresince vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Coşkun, destek olanlara teşekkür etti.

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