DEVA Partisi İskenderun İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

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HATAY (AA) - DEVA Partisi İskenderun İlçe Başkanı Güven Gündüz, yönetim kurulu üyeleriyle partideki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Gündüz, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden itibaren parti için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İstifa etme kararı aldıklarını kaydeden Gündüz, "Partimiz içerisinde yaşananlardan ve ne kadar dile getirsek de çözümü yönünde atılan adımların ortak akıl ve istişare kültüründen uzak kaldığını fark etmiş olmamdan dolayı yönetim kuruluyla yapmış olduğum istişare gereği kurucu ilçe yönetimimizle teşkilat görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Gündüz, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

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