Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Milleyha Kuş Cenneti çevresindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sazlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.