İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülüyor

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HATAY (AA) - İskenderun Körfezi'nde 11 Mart'ta fırtına nedeniyle karaya oturan, su alan makine dairesindeki kaynak ve su tahliye işlemleri tamamlanan Gabon bayraklı yük gemisi römorkör yardımıyla yüzdürülerek İzmir'e götürülmesi için yola çıktı.

Yüzer duruma getirilen "Moraz" isimli yük gemisindeki çalışmalar tamamlandı.

Römorkör yardımıyla yola çıkarılan geminin 8 Kasım Salı günü İzmir Aliağa'da olması planlanıyor.

İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle 11 Mart'ta çapası kırılan gemi, sürüklenerek özel bir limanda karaya oturmuş, gemiyi kurtarmak için çalışma başlatılmıştı.

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