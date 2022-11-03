Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 3 gruba ayrılıp turnuva gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.





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