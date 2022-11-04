Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan Hatay Büyükşehir Belediyespor, 6 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beykoz Belediyespor'u yenerek "namağlup" unvanını korumak istiyor.

Ligde geçen sezonu, 6 galibiyet 2 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan Hatay ekibi, yeni sezonda daha etkili performans ortaya koydu.

Hatay temsilcisi, MKE Ankaragücü'nü 31-26 yenerek başladığı sezonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarından da galibiyetle ayrıldı.

Lider olduğu Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, taraftarının yüzünü güldürdü.

Ligin 7. haftasında 6 Kasım'da Beykoz Belediyespor'a konuk olacak Hatay ekibi, maçı kazanarak "namağlup" unvanını korumayı hedefliyor.





- Başantrenör Yüksek: "Her maça büyük öz güvenle çıkıyorlar"





Başantrenör Savaş Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularının her maçta özveriyle mücadele ettiğini söyledi.

Oyuncularını kutladığını belirten Yüksek, "Sezona başlarken bize 'Ligde 6'da 6 yapacak mısınız?' diye soran olsaydı ve biz de 'yaparız' deseydik çok inandırıcı olmazdı. Sporcularım inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. Büyük bir aile oldular. Her maça büyük öz güvenle çıkıyorlar. Lige güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksek, yenilmezlik serisini korumaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Zirveye gelmek aslında zor değil ama orada kalmak zor. Şu an her takım, bizi yenme hedefiyle karşımıza gelecek, namağlup unvanımızı almak için uğraşacak. Bundan sonraki maçlar daha zor geçecek." diye konuştu.

Ligdeki tüm maçlara galibiyet için çıkacaklarını dile getiren başantrenör Yüksek, şunları kaydetti:

"Kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanmak istiyoruz. Bu hafta Beykoz Belediyespor ile oynayacağımız maç zor olacak ama inşallah galibiyetle ayrılırız. Sezona başlarken hedefimiz Avrupa kupasına gidebilmekti. Bu hedeften hiç şaşmadık. Şu anki konumumuz gerçekten iyi. Bundan sonra böyle gider mi bilmiyorum ama Avrupa kupasına kalmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız."





- Kaptan Cemal Kütahya: "60 dakika mücadele eden bir takımız"





Takım kaptanı Cemal Kütahya da ligin tek yenilgisiz takımı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ligi ilk sırada sürdürmeyi istediklerini aktaran Cemal, şöyle konuştu:

"Lig bir maraton. Sezonu sakatlık, problem olmadan geçirip, namağlup bitirmeyi istiyoruz. Çok ciddi rakiplerimiz var ama biz önümüze bakıyoruz, tek tek gidiyoruz. Sahada 60 dakika savaşan ve mücadele eden bir takım var. Savaşmaya, mücadeleye etmeye devam ederek sezonu istediğimiz yerde bitiririz."

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