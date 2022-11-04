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Doğu Akdeniz'de popülasyonu artan çizgili kedi balıkları su altı kamerasında

AA

Doğu Akdeniz'de popülasyonu artan çizgili kedi balıkları su altı kamerasında

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Doğu Akdeniz koylarında, popülasyonu hızla artan istilacı türdeki çizgili kedi balıkları su altı kamerasıyla görüntülendi.

Çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'deki koylarda, çizgili kedi balıklarının sürüler halinde hareket ettiği görüldü.

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, dalgıç ekiplerle Yayladağı ilçesi Hırlavuk koyuna dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 metre derinliğe dalan Ceylan ve beraberindeki ekip, Doğu Akdeniz'deki canlı türlerini su altı kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülere, aslan balığı ile leopar vatozun yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle Akdeniz'e gelen ve sayıları her geçen gün artan çizgili kedi balıkları da yansıdı.

Belgesel yapımcısı Ceylan, AA muhabirine, çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'deki koyların, bentik alanda (su kütlesinin en dibindeki ekolojik bölge) yaşayan deniz canlılarının Türkiye kıyılarına ilk giriş yaptığı yer olarak bilindiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri dalışla bu bölgedeki türleri su altı kamerasıyla görüntülediklerini aktaran Ceylan, şöyle devam etti:

"Denizlerde istilacı türlerin başında aslan balıkları geliyor. Devamında uzun dikenli deniz kestaneleri inanılmaz bir popülasyon artışıyla neredeyse derinlerin hakimi konumuna geldiler. 2016 yılında Türkiye kıyılarında ilk kaydı verilen çizgili kedi balığı şimdi inanılmaz yayılım gösteriyor. Indo-Pasifik kökenli türü yıllar önce Filipinler’de görüntülemiştim. Şimdi ise Samandağ’da kayda alıyorum."

Ceylan, kedi balığının ekonomik bir değerinin bulunmadığını, dikenlerinin de de son derece zehirli olduğunu belirtti.

Kedi balığının dalgıçlar için de tehlikeli olduğunu vurgulayan Ceylan, "Tahrik edip yakalamaya çalışılmazsa dalgıçlar için bir tehlikesi olmaz. Ancak, avcılık yaparken oltanıza takılması ve sizin dokunmanız oldukça riskli. Uzak Doğu'da birçok ülkede yaralanma vakaları kayıtlanmıştır. Bilim insanları uyarılarında, öldürücü olabileceklerini belirtiyor olsalar da henüz böyle bir kayıt yok ya da duyulmamıştır." diye konuştu.

Ceylan, Hatay kıyılarının sıcak olduğunu ve aralık ayına kadar dalış yapılabildiğini belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olan Hatay ve Keldağ dalış merkezlerine teşekkür etti.

-"Dikenin battığı bölgeye sıcak su uygulanmalı"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker de tropik bölgelerde uzun süredir bilinen ve zehirli olan çizgili kedi balıklarının Türkiye'deki denizlerde de görüldüğünü belirtti.

Bu balıkların sırt ve göğüs yüzgeçlerinde bulunan dikenlerde ve derilerinde insanlar için tehlikeli toksinler olduğunu aktaran Köşker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çizgili kedi balıklarının zehir bezleri, sırt ve göğüs yüzgeçlerindeki omurgaya bağlı dikenlerde bulunur. Zehirlenme durumunda önemli sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Çizgili kedi balığının dikeni battığında, zehir bezi hücrelerini çevreleyen kılıf yırtılır ve zehir yaraya salınır. Zehirlenme durumunda yaralanan bölgede ağrıya neden olur, bunu morarma, uyuşukluk ve şişme izler. Zehirlenme durumunda dikenin battığı bölgeye sıcak su uygulanması ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir."

Akdeniz ülkelerinde 2003'den bu yana kayıt altına alınan çok sayıda zehirlenme vakası bulunduğunu vurgulayan Köşger, amatör ya da profesyonel balıkçılar başta olmak üzere sağlık personelinin de doğru müdahale için zehirli balık türleriyle ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​


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