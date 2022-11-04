Hatay’da çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çalıntı motosikletle polisten kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadurmuşlu Caddesi'nde durumundan şüphelendiği plakasız motosikleti durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu durduruldu.



İncelemede, motosikletin çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine A.K. gözaltına alındı.



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