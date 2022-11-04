Dörtyol'da "Geleceğin Kozası Sosyal Gençler Projesi" başladı

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HATAY (AA) - Dörtyol Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından hazırlanan ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destek verdiği "Geleceğin Kozası Sosyal Gençler Projesi" hayata geçirildi.

Dörtyol Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Ekber Türkoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, 101 bin lira bütçeli proje kapsamında 500 gencin faydalanabileceği müzik ve spor kursları açılacağını söyledi.



Türkoğlu, 12 ay sürecek kurslarda özellikle dezavantajlı gençlere öncelik verileceğini belirtti.

Toplantıya, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün de katıldı.



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