Hatay'da 2 bin 319 sikke ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fidanlık Mahallesi'nde M.K.M'ye ait iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.K.M. gözaltına alındı.

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