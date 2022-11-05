Hatay'da 200 bin makaron ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 200 bin makaron ele geçirildi.

Sürücü A.A. gözaltına aldı.



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