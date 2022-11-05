Hatay'da otomobil teybine uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobil teybi içine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Otoban gişelerinde yolcu otobüsünden inen ve durumundan şüphelendiği H.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üst araması ve yanındaki çantada, otomobil teybinin içerisine gizlenmiş 51 gram bonzai ve 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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