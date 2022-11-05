Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 bin 740 sentetik hap ve 17 kilo 770 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda takibe aldıkları bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracı terk eden ve yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği "Bozo"nun desteğiyle otomobilde yapılan aramada, 19 bin 740 sentetik hap ve 17 kilo 770 gram esrar bulundu.

Ekipler, R.S. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.