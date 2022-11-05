Hatay'da otomobilde silah ve kesici aletler bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 4 fişek ve 2 kasatura ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaattin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 4 fişek ve 2 kasatura bulundu.

Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.



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