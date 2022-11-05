Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kumar oynadığını belirlediği 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza kesti, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

Masa üzerindeki oyun kağıtları ile 285 liraya el konuldu.



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