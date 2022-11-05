Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Fevzipaşa Mahallesi'nde N.A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin, narkotik dedektör köpekleri "Tonaj" ve "Volta" desteğiyle ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 80 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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