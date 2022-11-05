Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, yarın akşam yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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