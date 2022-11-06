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Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Hatay'da defnedildi

AA

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY (AA) - Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Güner'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerine götürüldü.

Burada, şehidin annesi Nezahat Güner ve yakınları Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Güner'in naaşı Kıyıgören Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner ve Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit düşmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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