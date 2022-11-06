Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Bisküvi ve krakerlerin üzerinde neden delik vardır?

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.



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