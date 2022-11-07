Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esmer'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi

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HATAY (AA) - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in (23) Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve askeri yetkililer, şehidin Esenlik Mahallesi'ndeki babaevine giderek, aileye şehadet haberini verdi.

Acı haberin duyulmasının ardından eve gelen şehidin yakınları ve vatandaşlar aileye taziyelerini iletti.



Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verilecek.



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